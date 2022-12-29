ضبط 6 مخالفين لأمن الحدود و27 لنظام الإقامة في الرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود و27 مخالفًا لنظام الإقامة في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.
وقالت قوات الأمن العام في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: قبضت شرطة منطقة الرياض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و27 مخالفًا لنظام الإقامة، 9 من الجنسية اليمنية، و7 من الجنسية الباكستانية، و5 من الجنسية البنجلاديشية، و3 من الجنسية الهندية، و3 من الجنسية النيبالية، والنيجيرية والسودانية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.
وأوضحت قوات الامن العام أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
في وقت سابق، أوضحت النيابة العامة، عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم مأوى أو يقدم لهم المساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
وجاءت العقوبات كالتالي:
وتعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة والموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.
للإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود الاتصال بالرقمين: