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في عدد من المناطق بالمملكة

ضبط 7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي على متن 6 مركبات

2022-12-22 الساعة 10:58
ضبط 7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي على متن 6 مركبات
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والقصيم والجوف ونجران والحدود الشمالية، (7) مخالفين لنظام البيئة، (6) مواطنين، ومقيم من الجنسية الهندية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (6) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

أهمية الإبلاغ عن المخالفات

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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