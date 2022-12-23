ضبط 7 مخالفين لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين

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ضبطَت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين، ومقيمَين من الجنسية اليمنية، بحوزتهم أكثر من (15) مترًا مكعَّبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في مناطق مكة المكرمة وعسير.
وأوضح المتحدِّث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحثَّ المتحدِّث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثِّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.