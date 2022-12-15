ضمك والاتفاق يكتفيان بالتعادل

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك والاتفاق، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل ضمك والاتفاق

وبدأت مباراة ضمك والاتفاق التي أُقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان أملًا في هز الشباك مبكرًا، وأهدر فارس الدهناء فرصة خطيرة.

ورد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بهجمة مرتدة سريعة، قبل أن تصل الكرة إلى جوزيه أنطونيو ليطلق تسديدة صاروخية، إلا أنها مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 21.

واستمر الفريقان في المحاولات لتسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، وسط تألق دفاعي، كما أهدر اللاعبون العديد من الفرص، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة ضمك والاتفاق.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان الضغط، وكاد برونو دا سيلفا أن يسجل الهدف الأول لضمك من رأسية رائعة عند الدقيقة 51، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وواصل فارس الجنوب الضغط، وأطلق هلال سوداني تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 70، إلا أنها مرت بجانب المرمى، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب فارس الدهناء فيصل الغامدي في الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة ضمك والاتفاق بالتعادل.

وبعد مباراة اليوم، رفع ضمك رصيده في دوري روشن السعودي إلى 16 نقطة، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى 11 نقطة.