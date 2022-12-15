ضمك يتفوق على الاتفاق

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواصلة تفوقه ضد نظيره الاتفاق، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
ويلعب ضمك ضد الاتفاق، اليوم الخميس عند الساعة 3:30 مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.
ولعب ضمك ضد الاتفاق 6 مباريات من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لفارس الجنوب، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.
ويملك فارس الجنوب رقمًا مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث افتتح التسجيل أكثر من الاتفاق في 5 مباريات، حيث تقدم فارس الدهناء خلال 3 لقاءات فقط بالموسم الحالي.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل مميز في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث فاز 4 مرات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرة، وسجل 12 هدفًا، واهتزت شباكه 7 مرات.
على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تحقيق الفوز مرتين في دوري روشن السعودي، وخسر 3 مرات وتعادل مثلهم، وسجل 9 أهداف واستقبل 6 أهداف.