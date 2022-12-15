Icon

السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في دوري المحترفين

ضمك يتفوق على الاتفاق

2022-12-15 الساعة 2:03
ضمك يتفوق على الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواصلة تفوقه ضد نظيره الاتفاق، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم

ويلعب ضمك ضد الاتفاق، اليوم الخميس عند الساعة 3:30 مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

قد يهمّك أيضاً
Img

ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022

Img

أفضل وصفة لعلاج السعال وبلغم الصدر من أول استعمال

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

ضمك ضد الاتفاق

ولعب ضمك ضد الاتفاق 6 مباريات من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لفارس الجنوب، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

ويملك فارس الجنوب رقمًا مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث افتتح التسجيل أكثر من الاتفاق في 5 مباريات، حيث تقدم فارس الدهناء خلال 3 لقاءات فقط بالموسم الحالي.

ضمك ضد الاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل مميز في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث فاز 4 مرات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرة، وسجل 12 هدفًا، واهتزت شباكه 7 مرات.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تحقيق الفوز مرتين في دوري روشن السعودي، وخسر 3 مرات وتعادل مثلهم، وسجل 9 أهداف واستقبل 6 أهداف.

ضمك
لاعبو فارس الجنوب – المصدر @DAMAC_CLUB

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...
العالم

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...

العالم
بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق
السوق

بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

السوق
قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته
الرياضة

قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته

الرياضة
العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب
الرياضة

العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب

الرياضة
وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98
السعودية اليوم

وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98

السعودية اليوم
أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات
صحة وطب‎

أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات

صحة وطب‎
الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...
السعودية اليوم

الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...

السعودية اليوم
بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 
العالم

بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 

العالم