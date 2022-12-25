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ضمن منافسات دوري المحترفين

ضمك يستهدف الفوز الأول ضد الوحدة

2022-12-25 الساعة 2:01
ضمك يستهدف الفوز الأول ضد الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الوحدة اليوم.

ضمك ضد الوحدة

ويلعب ضمك ضد الوحدة عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.

الوحدة
لاعبو فريق الوحدة في الدوري – المصدر @alwehdaclub1

نتائج الفريقين

وتُعد مباراة ضمك ضد الوحدة اليوم هي الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، وشهدت تفوقًا لفرسان مكة، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين، وتعادلا مثلهما، ما يحفز لاعبي فارس الجنوب لتحقيق الانتصار الأول اليوم.

ضمك
لاعبو فريق فارس الجنوب في الدوري – المصدر @DAMAC_CLUB

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات وتعادل مثلهم، وخسر لقاء واحد، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، واهتزت شباكه 7 مرات.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز مرتين ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتعادل مرة وخسر 5 مرات، واكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط، واستقبل 9 أهداف.

الوحدة
لاعبو فريق الوحدة في الدوري – المصدر @alwehdaclub1

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