ضمك يستهدف الفوز الأول ضد الوحدة

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الوحدة اليوم.
ويلعب ضمك ضد الوحدة عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.
وتُعد مباراة ضمك ضد الوحدة اليوم هي الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، وشهدت تفوقًا لفرسان مكة، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين، وتعادلا مثلهما، ما يحفز لاعبي فارس الجنوب لتحقيق الانتصار الأول اليوم.
وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات وتعادل مثلهم، وخسر لقاء واحد، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، واهتزت شباكه 7 مرات.
على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز مرتين ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتعادل مرة وخسر 5 مرات، واكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط، واستقبل 9 أهداف.