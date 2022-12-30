ضوابط حصول المستقل على دعم حساب المواطن

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أوضح حساب المواطن، ضوابط حصول المستقل على دعم البرنامج.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين، حيث قال: في حال كان المستفيد فردًا مستقلًّا، لابد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي- خاص).
وتابع: في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.
في وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن موعد صرف الدعم في حالة تغيير الآيبان البنكي في شهر ديسمبر الجاري والذي أوشك على الانتهاء.
وقال حساب المواطن، في تغريد عبر حساب خدمة المستفيدين، ردًّا على سؤال مستفيد قال فيه: تم تغيير الآيبان البنكي في شهر ديسمبر متى يصرف الدعم؟
وأجاب برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 ديسمبر سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير، مؤكدًا على أهمية تحديث البيانات.
وأضاف حساب المواطن، ردًّا على سؤال المستفيد، أنه سيتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًّا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.