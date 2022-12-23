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طائرة القهوة السعودية تصل جازان في رحلة للتعريف بمزارع البن

2022-12-23 الساعة 1:56
طائرة القهوة السعودية تصل جازان في رحلة للتعريف بمزارع البن
المواطن - فريق التحرير

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هبطت طائرة “طيران ناس” من طراز A320neo المزينة بالهوية البصرية لـ “عام القهوة السعودية 2022” في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جازان، ضمن رحلة للاحتفاء بمبادرة عام القهوة السعودية التي كانت أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام، وللتعريف بالمعالم السياحية والثقافية في المملكة، برعاية طيران ناس، وبدعم من إمارة منطقة جازان.

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تحفيز العطاء والمساهمة

وتمتد الرحلة التي نظمها وقف “خير السعودية”، أربعة أيام وتشمل زيارة مزارع البن في جازان إضافة إلى التعرف على أبرز معالم المنطقة السياحية مثل المتاحف والأسواق الشعبية والمزارع، بهدف تحفيز العطاء والمساهمة في دعم رواد الأعمال في المناطق واكتشاف فرص التنمية والاستثمار والسياحة، خاصة وأن الرحلة تضم أكثر من 20 شخصية من الإعلاميين والمؤثرين والمهتمين بالسياحة والثقافة والعمل التطوعي.

ترويج سياحي

وتأتي الرحلة ضمن جهود طيران ناس في تبني مبادرات ذات أثر مستديم على المجتمع، والتعريف بالمعالم السياحية في المملكة مع الترويج لثقافتها وتقاليدها الأصيلة محليًا وعالميًا.

وتحمل ألوان هوية عام القهوة السعودية على طيران ناس مراحل نمو شجرة البن الخولاني السعودي في هوية مشتركة موحدة، إضافة إلى طباعتها على بطاقات صعود الطائرة، ولافتات تسجيل المسافرين في المطارات، فضلًا عن تقديم القهوة السعودية للضيوف مجانًا على متن الطائرات في أكواب تحمل هوية عام القهوة السعودية حتى نهاية عام 2022 م.

عام القهوة السعودية

وأطلقت وزارة الثقافة مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” مطلع العام الحالي للاحتفاء بها وتقديمها كمنتجٍ ثقافي مميز للمملكة، وتسويقها محليًا ودوليًا، انطلاقًا مما تحمله القهوة السعودية من خصوصية في المجتمع السعودي، في كل مراحل إنتاجها؛ زراعةً وتحضيرًا وتقديمًا، والتي قد لا تتوفر بنفس الكيفية في أي بلدٍ آخر. ويساهم في التعريف بتقاليد المملكة والعادات المرتبطة بالقهوة من الكرم وحسن الضيافة، فضلًا عن إظهار التنوع الثقافي الكبير للمملكة بما يساهم في التعريف بالأماكن السياحية الجميلة في مختلف مناطقها بالانسجام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ووفق مستهدفات وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة.

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