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معلقًا على أداء الأخضر بمشاركته بكأس العالم بقطر

طارق النوفل: اللاعب السعودي بحاجة للتأسيس قبل الاحتراف الخارجي

2022-12-01 الساعة 11:41
طارق النوفل: اللاعب السعودي بحاجة للتأسيس قبل الاحتراف الخارجي
المواطن - الرياض

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أكد الناقد الرياضي طارق النوفل على أن اللاعب السعودي بحاجة إلى التأسيس السليم حينما يكون ناشئًا قبل التفكير في إخراجه للاحتراف خارج المملكة.

وعلق النوفل قائلًا في برنامج “أكشن مع وليد” بعد خروج الأخضر من نهائيات كأس العالم بقطر: “مشاركة 1994 والتأهل لثمن النهائي كان استثناء وليس قاعدة، إذا أردنا تطوير الكرة في المملكة يجب أن نكون واقعيين، اللاعب في المملكة يحتاج إلى التأسيس قبل أن نفكر في إخراجه للاحتراف الخارجي”.

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وأضاف النوفل: “الفرحة بشكل مبالغ فيه بعد الفوز على الأرجنتين أثرت سلبًا على الأداء في مباراتي بولندا والمكسيك، ولكن يجب التفكير فيما هو مقبل”.

مشوار المنتخب السعودي بمونديال قطر

وكان الأخضر خرج من مرحلة دور المجموعات بكأس العالم متواجدًا في المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارتين أمام بولندا والمكسيك.

وسيبقى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدربًا لـ المنتخب السعودي حتى منافسات كأس أمم آسيا 2027.

 

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