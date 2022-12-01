طارق النوفل: اللاعب السعودي بحاجة للتأسيس قبل الاحتراف الخارجي

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم
أكد الناقد الرياضي طارق النوفل على أن اللاعب السعودي بحاجة إلى التأسيس السليم حينما يكون ناشئًا قبل التفكير في إخراجه للاحتراف خارج المملكة.
وعلق النوفل قائلًا في برنامج “أكشن مع وليد” بعد خروج الأخضر من نهائيات كأس العالم بقطر: “مشاركة 1994 والتأهل لثمن النهائي كان استثناء وليس قاعدة، إذا أردنا تطوير الكرة في المملكة يجب أن نكون واقعيين، اللاعب في المملكة يحتاج إلى التأسيس قبل أن نفكر في إخراجه للاحتراف الخارجي”.
وأضاف النوفل: “الفرحة بشكل مبالغ فيه بعد الفوز على الأرجنتين أثرت سلبًا على الأداء في مباراتي بولندا والمكسيك، ولكن يجب التفكير فيما هو مقبل”.
وكان الأخضر خرج من مرحلة دور المجموعات بكأس العالم متواجدًا في المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارتين أمام بولندا والمكسيك.