طاقم قناة السويس موظفين وفنيين وإداريين سيظل من المصريين

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قالت هيئة قناة السويس: إن القناة وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها.
وشددت القناة على أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين وسيظل كذلك دائمًا.
وأردفت القناة أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
وشددت القناة أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
ولفتت إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.
ومن جانبه قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.