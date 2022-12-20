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بحسب رسالة من التعليم العالي للجامعات

طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

2022-12-20 الساعة 11:07
طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

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قررت حركة طالبان،  حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

التفاصيل

وأفاد وزير التعليم العالي أن هذه الخطوة حتى إشعار آخر، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ على الفور، كما أنه يقيد وصول المرأة إلى التعليم الرسمي، حيث تم استبعادها بالفعل من التعليم الثانوي.

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وقبل ثلاثة أشهر، خاض آلاف الفتيات والنساء امتحانات القبول بالجامعة في جميع أنحاء أفغانستان، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية

لكن تم فرض قيود شاملة على الموضوعات التي يمكنهم دراستها، مع حظر العلوم والهندسة والاقتصاد والزراعة البيطرية، وقيود الصحافة بشدة.

بعد استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي، أدرجت الجامعات فصولاً دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين.

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