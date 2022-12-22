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بعد حظر التعليم الجامعي على الفتيات

طالبان تطرد النساء من مكتبة في كابل

2022-12-22 الساعة 9:27
طالبان تطرد النساء من مكتبة في كابل
المواطن - فريق التحرير

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في تصرف جديد يؤكد على منع النساء من التعليم بشتى الوسائل في أفغانستان، طردت حركة طالبان، اليوم الخميس، مجموعة من النساء والفتيات من مكتبة في العاصمة الأفغانية.

حظر التعليم

وكانت حركة طالبان الأفغانية قررت، الثلاثاء، حظر التعليم الجامعي على الفتيات، في خطوة جديدة نحو المزيد من القيود على المرأة الأفغانية.

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وأكد المتحدث باسم الوزارة، حافظ ضياء الله هاشمي، في البيان أن “وزارة التعليم العالي وجهت خطابًا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر”.

يأتي ذلك بعد فرض قيود على التعليم قبل الجامعي للفتيات، وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابل أو حمامات السباحة والصالات الرياضية.

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