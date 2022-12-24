طالبان تمنع قدوم النساء الأجانب وتحظر ذهاب الأفغانيات إلى العمل

أصدرت وزارة الاقتصاد، بحكومة الحركة الأفغانية، أمرًا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية، بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل لأفغانستان.

النساء الأفغانيات ممنوعات من العمل

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، عبدالرحمن حبيب الخطاب، في خطاب رسمي، إن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر؛ وذلك لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي التي تحددها الحكومة لهن.

ويأتي هذا في أحدث استهداف لحريات النساء في أفغانستان، وذلك بعدما منعت طالبان الفتيات من ارتياد الجامعات، في قرار أثار استهجان واستنكار العديد من الدول والمنظمات حول العالم.

كما تم إقصاء النساء من العديد من الوظائف الحكومية، أو قد يتم دفع مبالغ زهيدة لهن في إطار حثهن على البقاء في المنزل، كما مُنعن من السفر من دون محرم، وأُجبرن على ارتداء الحجاب والبرقع خارج المنزل، ومنعن كذلك من الذهاب إلى المتنزهات والملاهي وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة.

انتكاس لطالبان أمام المجتمع الدولي

ويُذكر أن جميع تلك التحركات تقوض جهود إدارة طالبان التي تعهدت مرارًا وتكرارًا بأنها ستسعى لاكتساب اعتراف دولي والتخلص من العقوبات المفروضة والتي تعرقل النمو الاقتصادي الأفغاني.