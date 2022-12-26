طالبان: لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن نتراجع عن منع تعليم النساء

قال وزير التعليم العالي، التابع لحركة طالبان، محمد نديم، إنهم لن يتراجعوا عن قرار حظر التعليم الجامعي للنساء، مدللًا على مدى تصميم الحكومة بقوله: حتى لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن نتراجع.

وأضاف: مستعدون لتوقيع العقوبات علينا من جانب المجتمع الدولي.

إدانة عالمية لـ طالبان

وأدان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قرار حركة طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان.

وقال إن الاتحاد الأوروبي، كواحد من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني، يدعو طالبان إلى التراجع عن قرارها بشكل فوري كجزء من التزامها باحترام القانون والمبادئ الإنسانية الدولية، بحسب العربية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيجري تقييمًا لمدى تأثير القرار على مواصلته تقديم المساعدة للشعب الأفغاني.

انسحاب المنظمات الأجنبية من أفغانستان

وأعلنت 3 منظمات إغاثية أجنبية وهم أنقذوا الأطفال والمجلس النرويجي للاجئين وكير، أمس الأحد، أنها ستعلق عملها في أفغانستان بعدما أمرت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل.

وبحسب قناة العربية، كانت حركة طالبان قد أصدرت أوامر إلى المنظمات غير الحكومية تمنعها فيها من تشغيل النساء، دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل العاملات الأجنبيات.

وبررت حركة طالبان ذلك القرار بعدم اتباع الموظفات قواعد الملابس المناسبة بما يشمل الحجاب.