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ضُربت في 5 مواضع متفرقة

طالبة تطعن زميلتها حتى الموت داخل مرحاض مدرسة بتركيا

2022-12-02 الساعة 7:09
طالبة تطعن زميلتها حتى الموت داخل مرحاض مدرسة بتركيا
المواطن - متابعة

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كشفت صحيفة زمان التركية عن تعرض طالبة في الصف السابع للطعن حتى الموت داخل مدرستها، في ولاية مرسين جنوب تركيا، حادث مأساوي.

التفاصيل

وبحسب الصحيفة، قُتلت فاطمة نيسا يوراكلي -12 عامًا- الطالبة في مدرسة  “حسين أوزار مارزكجي المتوسطة” في مرسين، بعد تعرضها للضرب والطعن في المرحاض في الطابق الأرضي بالمدرسة.

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وعثر مشرفو المدرسة على فاطمة في المرحاض تعاني من إصابات خطيرة وتنزف بشدة.

وعلى الفور نقلت الطالبة الضحية إلى مستشفى مدينة مرسين بواسطة سيارة إسعاف، إلا أن جهود الأطباء فشلت في إنقاذها، وتوفيت رغم كل التدخلات الطبية.

التحقيقات جارية

ووفقًا للمعلومات الأولية، تبين أن الطالبة تعرضت للطعن والضرب في 5 مواضع متفرقة من جسدها.

وأفادت التحقيقات أن طالبة زميلة للضحية في الفصل هي المتهمة بارتكاب الحادث. ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة ودوافعها.

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