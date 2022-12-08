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تحتضن جامعة القصيم تنوعًا حضاريًّا وثقافيًّا عبر 1500 طالب دولي من 92 جنسية من قارات العالم، ومن خلالها يروي الطالب الصيني ماوي تشين لونج تجربته في المملكة بعدما استفاد من المنح الدراسية بجامعة القصيم.
فيديو | من بريدة.. طالب صيني يروي تجربته الدراسية في جامعة القصيم#الراصد#الإخبارية pic.twitter.com/3xUI6RFf5Dقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) December 8, 2022
وقال الطالب ماوي تشين لونج لبرنامج “الراصد” المذاع على “قناة الإخبارية” اليوم الخميس: إنه من جمهورية الصين الشعبية ويدرس اللغة العربية في جامعة القصيم، حيث توافر جميع الوسائل المتاحة، مشيدَا بالعلاقات العميقة بين الصين والمملكة.
وأوضح الطالب الصيني، أن هناك تبادلًا ثقافيًّا ومعرفيًّا بين الدولتين، مشيرًا إلى أن “زيارة الرئيس الصيني للمملكة سيفتح لنا مزيدًا من العلم والثقافة والمعرفة”.