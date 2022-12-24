طبيعة خلابة بجبل قِطن بالقصيم بعد هطول الأمطار

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شهدت منطقة القصيم حالة مطرية شامله عمت خلالها معظم محافظات المنطقة، ما بين أمطار متوسطة وغزيرة؛ فاضت معها الأودية والشعاب، ما دعا الأهالي للخروج للمتنزهات البرية المنتشرة بالمنطقة.
وشهد جبل قِطَن غرب منطقة القصيم – أمس- أمطارًا غزيرةً جرت على أثرها الأودية والشعاب القريبة منه، حيث يحوي بين جنباته مجموعة من الجبال، التي تشكل بمجموعها حلقة دائرية تحتضن بداخلها شعابًا مملؤة بأشجار الطلح.
كما تحيط بجبل قِطَن مجموعة من الجبال الشامخة التي تتخللها الأودية ذات الأشجار الوافرة، وفيه الكثير من الأماكن التي تتمتع بطبيعة خلابة؛ مما جعلها مقصدًا للمتنزهين في فصل الشتاء ، فيما يُلحظ تنامي الوعي المجتمعي تجاه التقيد والحرص على اتباع التعليمات، وبخاصة الصادرة من الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ للدراية بمختلف التغيرات المناخية، إلى جانب المحافظة على البيئة.
يُذكر أن الفرصة لا تزال مهيأةً – بمشيئة الله تعالى- لهطول أمطار متفرقة على المنطقة في الساعات القادمة.