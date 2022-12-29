طرح تذاكر كأس السوبر الإسباني

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات موسم الدرعية 2022، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني المقرر إقامته شهر يناير المقبل.

تذاكر كأس السوبر الإسباني

وتم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي لموسم الدرعية، حيث تُقام منافسات كأس السوبر الإسباني في الرياض خلال الفترة من 11 وحتى 15 يناير المقبل، بمشاركة ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا وريال بيتيس.

ويحتضن ملعب الملك فهد في الرياض، مباريات كأس السوبر الإسباني، حيث يصطدم ريال مدريد مع فالنسيا، فيما يواجه ريال بيتيس نظيره برشلونة، ويتأهل الفائزان لخوض المواجهة النهائية على اللقب.

السوبر الإسباني في السعودية

وتُعتبر هذه المرة الثالثة من كأس السوبر الإسباني في السعودية، بعد نسخة 2020 التي أُقيمت، والتي شهدت فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره أتلتيكو مدريد.

وأُقيمت النسخة الثالثة من البطولة في الرياض، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في التتويج باللقب أيضًا بعد فوزه على أتليتك بلباو.

وتأتي استضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي الدولي ضمن مبادرة استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، التي تهدف من خلالها وزارة الرياضة إلى التميّز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.