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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا

2022-12-10 الساعة 8:37
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة ‎أبشر، والتي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

موعد المزاد

وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد يبدأ غدًا الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022.

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طريقة التقديم

وحددت الإدارة طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي.

– اختيار المرور.

– وعقب ذلك، اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

مزاد اللوحات

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