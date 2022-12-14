طرد إيران من الأمم المتحدة

أعلن دبلوماسيون أمريكيون طرد إيران، اليوم الأربعاء، من لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بسبب الانتهاكات المستمرة ضد النساء في البلاد.

التصويت الأممي

وأفادت المصادر الدبلوماسية بأنه من المنتظر أن يصدر القرار اليوم ردًا على الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد المرأة، حسبما أفاد نبأ عاجل عبر قناة العربية.

وأعدت الولايات المتحدة مشروع قرار بشأن هذا الإجراء، والذي ينص على أن سياسات إيران تتعارض بشكل صارخ مع حقوق النساء والفتيات ومهمة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة.

انتهاكات حقوق المرأة

ويدين هذا المشروع إيران لانتهاكها حقوق المرأة، ويعمل على طردها على الفور من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة لما تبقى من ولايتها من 2022 إلى 2026.

وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي يضم 54 عضوًا، على استمرار أو طرد إيران من لجنة وضع المرأة، بحسب رويترز.

ثورة المرأة

جدير بالذكر أنه اندلعت بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، احتجاجات واسعة في أنحاء إيران، والتي يشار إليها أيضًا باسم ثورة المرأة لكون النساء كن رائدات فيها.

وبالتزامن مع الدعم المتزايد من الشخصيات السياسية والثقافية الدولية للانتفاضة الثورية للإيرانيين، طالبت مجموعة من النساء المشهورات عالميًا في مجالات السياسة والاقتصاد والقانون والفن، بطرد إيران فورًا من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة.

ومن بین مؤيدات هذه الحملة مشاهير، مثل: ميشيل أوباما، وهيلاري كلينتون، ولارا بوش، السيدات الأوليات الثلاث السابقات للولايات المتحدة، وكريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة المالية الكندية، والباكستانية مالالا يوسف زاي الحائزة جائزة نوبل للسلام، ونادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأوبرا وينفري المنتجة والمقدمة الشهيرة للبرامج التلفزيونية.