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قبل نزوله إلى ملعب الثمامة

 طرد مشجع ألقى زجاجة ماء على كريستيانو رونالدو

2022-12-10 الساعة 7:45
 طرد مشجع ألقى زجاجة ماء على كريستيانو رونالدو
المواطن- منة الله أشرف

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمشجع في ملعب الثمامة، قام بإلقاء زجاجة ماء على نجم منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو.

وجاء ذلك قبل نزول الدون إلى الملعب لمواجهة منتخب المغرب الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 42 من المباراة، وما كان من المسؤولين إلا أن عاقبوا المشجع بطرده تمامًا من المدرجات.

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 طرد مشجع ألقى زجاجة ماء على كريستيانو رونالدو

رد فعل كريستيانو رونالدو

لم توثق الكاميرات إظهار كريستيانو رونالدو لأي رد فعل على المشجع الذي ظهر بقميص أزرق، لكن في المقابل، أظهر رد فعل حينما سجلت المغرب هدفها الأول.

ورصدت لقطات مصورة تعبيرات وجه كريستيانو رونالدو المتأثرة حيث أغمض عينيه قليلًا ومال برأسه حينما سجل لاعب المغرب، يوسف النصيري، هدفًا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة دور الثمانية الحاسمة.

وكان رونالدو يجلس على مقاعد البدلاء للمرة الثانية، قبل نزوله إلى الملعب في تبديل في الشوط الثاني للمباراة، حيث خرج من التشكيلة الأساسية للمنتخب في مباراة سويسرا، التي فازت بها البرتغال بنتيجة 6-1 في دور الـ16.

ويُذكر أن الفائز في مباراة البرتغال أو المغرب سيواجه نظيره الرابح بين فرنسا وإنجلترا في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

 طرد مشجع ألقى زجاجة ماء على كريستيانو رونالدو

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