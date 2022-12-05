طرق إصدار سجل الأسرة للزوج من أبشر

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طرق إصدار سجل الأسرة للزوج المتزوج حديثًا.

دون الحاجة للزيارة

قالت الأحوال المدنية في بيان لها على موقع تويتر، اليوم الاثنين: إن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، هي خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكن المتزوج حديثًا من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

4 خدمات إلكترونية

تتيح منصة أبشر الإلكترونية 4 خدمات خاصة بالأحوال المدنية، والتي تمكن المواطنين من طلب الخدمة وإصدار الوثيقة المطلوبة منها بشكل إلكتروني، كما تتيح أيضًا إيصال الوثيقة إلى العنوان الوطني المذكور دون الحاجة لزيارة الفروع.

خدمات أبشر للأحوال المدنية

1– خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

2– خدمة تسجيل المواليد وإصدار وإيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة.

3– خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.

4– خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.