طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة عند 5 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، درجات الحرارة في المملكة، حيث توقع أن تسجل مدينة طريف أدنى درجة حرارة عند 5 درجات مئوية ، والقريات وعرعر 6 درجات ، ومدن سكاكا والباحة وأبها 8 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن مدن تبوك وحائل ورفحاء سجلت 9 درجات مئوية، فيما سجلت بريدة والطائف وحفر الباطن ونجران 10 درجات مئوية.

وأضاف المركز أن مدن الرياض والأحساء والخرج والمجمعة سجلت 11 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

سحب رعدية ممطرة

كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.