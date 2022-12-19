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وفقًا لبيان الأرصاد لحالة الطقس

طريف والقريات تسجلان أقل درجة حرارة بالمملكة

2022-12-19 الساعة 10:58
طريف والقريات تسجلان أقل درجة حرارة بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة في المملكة اليوم.

بـ 5 مئوية

وأوضح المركز على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن كلا من القريات وطريف سجلتا أقل درجة حرارة في المملكة بـ5 مئوية.

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وأبان المركز أن ينبع سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم  بـ 33 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة وجازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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