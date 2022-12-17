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توقعات بانخفاض الحرارة على الرياض والشرقية

طريف وجدة تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة

2022-12-17 الساعة 11:36
طريف وجدة تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.

وأضاف أنه يتوقع استمرار توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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مشاهد لتدفق السيول في أضم

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن طريف تسجل أقل درجة حرارة اليوم بـ 6 درجات مئوية.

بينما تسجل مكة المكرمة، أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، تليها ينبع وجدة بـ 33 درجة مئوية.

 

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