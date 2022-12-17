طريف وجدة تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.
وأضاف أنه يتوقع استمرار توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن طريف تسجل أقل درجة حرارة اليوم بـ 6 درجات مئوية.
بينما تسجل مكة المكرمة، أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، تليها ينبع وجدة بـ 33 درجة مئوية.