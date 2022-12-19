طريقة التسجيل في برنامج منح أبحاث القهوة السعودية

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أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة السعودية للقهوة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، منح أبحاث القهوة السعودية، بدءًا من أمس الأحد وحتى 15 يناير المقبل.
وتشمل مسارات المنح 3 مسارات هي القهوة في الجزيرة العربية، تنمية المحتوى المحلي الثقافي، والتراث الثقافي غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية.
وحسب ما ذكرته وزارة الثقافة، يمكن التقديم على هذه المنح من خلال إرسال طلبات المشاركة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
وتهدف هذه المنح إلى دراسة واقع السوق للقهوة السعودية، تعزيز الهوية الوطنية، الحفاظ على الإرث الثقافي السعودي والقيم الثقافية السعودية، إبراز التراث غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية، ورعاية الإبداع والمبدعين في مجال القهوة السعودية وتطوير صناعتها.
وحول شروط التقديم على منح أبحاث القهوة فتتمثل في التالي: