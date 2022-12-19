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طريقة التسجيل في برنامج منح أبحاث القهوة السعودية

2022-12-19 الساعة 5:37
طريقة التسجيل في برنامج منح أبحاث القهوة السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة السعودية للقهوة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، منح أبحاث القهوة السعودية، بدءًا من أمس الأحد وحتى 15 يناير المقبل.

طريقة التسجيل

وتشمل مسارات المنح 3 مسارات هي القهوة في الجزيرة العربية، تنمية المحتوى المحلي الثقافي، والتراث الثقافي غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية.

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وحسب ما ذكرته وزارة الثقافة، يمكن التقديم على هذه المنح من خلال إرسال طلبات المشاركة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وتهدف هذه المنح إلى دراسة واقع السوق للقهوة السعودية، تعزيز الهوية الوطنية، الحفاظ على الإرث الثقافي السعودي والقيم الثقافية السعودية، إبراز التراث غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية، ورعاية الإبداع والمبدعين في مجال القهوة السعودية وتطوير صناعتها.

شروط التقديم

وحول شروط التقديم على منح أبحاث القهوة فتتمثل في التالي:

  •  أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة ماجستير أو دكتوراه أو لديه رصيد من الأبحاث السابقة.
  • التقيد بتاريخ التقديم ولن يتم النظر في أي طلب بعد انتهاء فترة التقديم.
  • التقدم للمنحة في الوقت المحدد واستيفاء جميع الشروط ورفع الوثائق المطلوبة.
  • بعد الحصول على المنحة، يجب على الباحث أو الفريق البحثي، تسليم البحث منشورًا في أحد الأوعية البحثية الموصي بها.
  • يحق للأفراد والمجموعات البحثية التقديم على المنحة بشرط ألا يتجاوز عدد الباحثين في الفريق الواحد 5 باحثين، من ضمنهم رئيس البحث، الذي يتولى رفع الطلب على أن تنطبق عليه شروط التقديم الأخرى.
  • يحق للمتقدم الاستفادة من المنحة مرة واحدة فقط.
  • يجب أن يتناول المقترح البحثي مجالًا بحثيًا يقع ضمن نطاق الأولويات البحثية للبرنامج ويحقق أهدافها.
  • يجب أن تكون لغة المقترح البحثي اللغة العربية أو الإنجليزية.
  • التقديم مفتوح للباحثين والممارسين من جميع الجنسيات.
  • إقرار الباحث بأن البحث لم يسبق نشره، وليس تحت النشر لدى جهة أخرى قبل الحصول على المنحة.
  • إقرار الباحث أن البحث غير مستل من عمل آخر سواء رسالة علمية أو غيرها، ولم يتم دعمه من أي جهة بحثية.
  • يحق للشركة السعودية للقهوة ووزارة الثقافة توثيق الزيارات الميدانية للباحثين ونشرها، ويحتفظ كل باحث بحقوق الملكية الفكرية، ويكتفي عند نشر البحث كتابة أن البحث مدعوم من قبل طرفي المنح.
  • يحق للوزارة حجب المنحة إذا ثبت أي إخلال بأخلاقيات البحث العلمي أو أي من الشروط الأخرى، ولا يحق لمن حجبت عنه المنحة التقدم مرة أخرى خلال الدورة الحالية.

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