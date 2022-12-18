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تستمر حتى الخميس المقبل

طريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

2022-12-18 الساعة 3:25
طريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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تستمر عملية القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات للعنصر النسائي والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية حيث يتم القبول على رتبة (جندي أول – جندي).

ويتم التقديم حسبما ذكر البيان عبر منصة أبشر للتوظيف، حيث يستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1444 هـ، حسب الوظائف والمؤهلات والشروط :-

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المؤهل المطلوب

بالنسبة لوظيفة جندي
  • شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
  • شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
بالنسبة لوظيفة جندي أول
  • شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة معتمد لمدة سنة فأكثر
  • دورة معتمد ( دبلوم – بكالوريوس ) في تخصص ” الإحصاء “
وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

طريقة التقديم

فيما تتمثل طريقة التقديم على الوظائف المتاحة للنساء في عدة خطوات هي:

  • الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف من خلال (هنا).
  • بعد تسجيل الدخول، يتم الدخول إلى الإعلانات الوظيفية.
  • البحث عن وظائف مكافحة المخدرات للنساء.
  • مراجعة شروط القبول والتسجيل الخاصة بالوظائف المتاحة.
  • كتابة كافة البيانات المطلوبة، مع رفع المستندات المطلوبة للتقديم والضغط على زر إرسال الطلب.

شروط وظائف مكافحة المخدرات

واشترطت الإدارة في الراغبات في التسجيل في الوظائف العسكرية ما يلي:

  • أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
  • يجب أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.
  • أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.
  • ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
  • ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
  • أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.
  • بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

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