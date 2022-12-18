طريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

تستمر عملية القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات للعنصر النسائي والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية حيث يتم القبول على رتبة (جندي أول – جندي).

ويتم التقديم حسبما ذكر البيان عبر منصة أبشر للتوظيف، حيث يستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1444 هـ، حسب الوظائف والمؤهلات والشروط :-

المؤهل المطلوب

بالنسبة لوظيفة جندي

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

بالنسبة لوظيفة جندي أول

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة معتمد لمدة سنة فأكثر

دورة معتمد ( دبلوم – بكالوريوس ) في تخصص ” الإحصاء “

وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

طريقة التقديم

فيما تتمثل طريقة التقديم على الوظائف المتاحة للنساء في عدة خطوات هي:

الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف من خلال (هنا).

بعد تسجيل الدخول، يتم الدخول إلى الإعلانات الوظيفية.

البحث عن وظائف مكافحة المخدرات للنساء.

مراجعة شروط القبول والتسجيل الخاصة بالوظائف المتاحة.

كتابة كافة البيانات المطلوبة، مع رفع المستندات المطلوبة للتقديم والضغط على زر إرسال الطلب.

شروط وظائف مكافحة المخدرات

واشترطت الإدارة في الراغبات في التسجيل في الوظائف العسكرية ما يلي: