طريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
تستمر عملية القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات للعنصر النسائي والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية حيث يتم القبول على رتبة (جندي أول – جندي).
ويتم التقديم حسبما ذكر البيان عبر منصة أبشر للتوظيف، حيث يستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1444 هـ، حسب الوظائف والمؤهلات والشروط :-
فيما تتمثل طريقة التقديم على الوظائف المتاحة للنساء في عدة خطوات هي:
واشترطت الإدارة في الراغبات في التسجيل في الوظائف العسكرية ما يلي: