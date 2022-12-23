طريقة غريبة لإيقاظ ملك بريطانيا من نومه

كشفت صور كيفية إيقاظ ملك بريطانيا تشارلز الثالث من نومه، وفقًا لتقليد متبع منذ 180 عامًا.

العزف المتواصل

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أنه منذ عام 1843، كان هناك موسيقي في بريطانيا دوره العزف لمدة 15 دقيقة خارج نافذة الملك في الساعة 9 صباحًا يوميًا، مما يوفر طريقة إيقاظ فريدة إلى حد ما.

ويعود هذا التقليد إلى الملكة فيكتوريا، عندما انبهرت بصوت مزمار القرية في أول عطلة لها في المرتفعات الاسكتلندية.

قلعة وندسور

ولأول مرة منذ اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش، شوهد الرائد بول بيرنز من الفوج الملكي الاسكتلندي وهو يعزف في قلعة وندسور هذا الأسبوع.