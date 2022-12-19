طريقة مفاجئة اكتشفت بها شاكيرا خيانة بيكيه 

كان خبر انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه من أبرز الأخبار التي تم تداولها هذا العام، ولا زالت الصحف العالمية تبحث عن كيفية اكتشاف النجمة الكولومبية لخيانة شريكها.

ومع ظهور العديد من التقارير بشأن كيفية معرفة المغنية العالمية بعلاقة شريكها السابق، ألمح تقرير sports finding أن الدليل الرئيسي الذي بدأت شاكيرا بعد ذلك في تتبعه هو أن شخصًا ما كان يأكل طعامًا من الثلاجة لم يكن بيكيه ليتناوله على الإطلاق.

وبحسب كير وينشتاين، المؤثر الترفيهي، فإن لاعب كرة القدم كان لا يتناول أصنافًا معينة من الطعام، لكن مع ذلك لاحظت شاكيرا أن الطعام كان ينقص بشكل مثير للريبة.

وادعى التقرير أن شاكيرا ألمحت بنفسها إلى ذلك السبب في المقطع الغنائي لأغنية Congratulations بالتعاون مع راو أليخاندرو، وعندما سئلت المغنية البالغة 45 عامًا عن المعنى الخفي وراء ترددها على الثلاجة في الكليب جاء ردها قائلًا: هكذا اكتشفت الحقيقة.

وهذا الجزء في الفيديو، تبينت فيه شاكيرا أن شريكها لم يستهلك الطعام الموجود داخل الثلاجة، لكن الفتاة التي كان يخون زوجته معها هي من فعلت ذلك.

انفصال شاكيرا وبيكيه

وكان السبب الرئيسي وراء انفصال شاكيرا وبيكيه هو علاقته مع كلارا شيا مارتي، وكان أعلنا في يونيو انفصالهما من خلال بيان مشترك.

وقالا فيه: نأسف لإعلاننا الانفصال، نحن نطالب بالخصوصية في هذه اللحظة من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، وشكرًا لكم مقدمًا على تفهمكم واحترامكم.

شاكيرا تنتقل إلى ميامي في 2023

ويُذكر أن شاكيرا وبيكيه كانا يتشاركان حضانة طفلين، ميلان وساشا، وبعد انفصالهما، خاضا معركة حضانة طويلة فيما يتعلق بمستقبل أطفالها، وكان لدى كلا النجمين خطط مختلفة، لكنهما اتخذا قرارًا في النهاية.

وتوصل الثنائي إلى اتفاق، حيث وافق لاعب برشلونة السابق على انتقال شريكته السابقة إلى ميامي في العام الجديد مع طفليهما.