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تعزيز مفهوم السلوك المالي

طريقة هامة لتعامل المواطنين مع التضخم

2022-12-30 الساعة 11:27
طريقة هامة لتعامل المواطنين مع التضخم
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور محمد مكني، محلل مالي واقتصادي، طريقة تعامل المواطنين مع التضخم.

وقال مكني خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الجمعة: عندما يكون عندنا معاناة من انخفاض القيمة النقدية مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لابد أن يكون هناك خطط مالية لدى الأسرة.

تعزيز مفهوم السلوك المالي

ولفت مكني إلى أن الثقافة المالية موجودة، ولكن هناك مشاكل كثيرة في السلوك المالي، ونحتاج إلى تعزيز المفهوم كثقافة ثم نقوم بتحويله إلى سلوك.

خطط مالية

وشدد المحلل الاقتصادي على ضرورة وضع خطط مالية يتم خلالها التفرقة بين السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها، والسلع الكمالية.

وأضاف: تتضمن الخطة صندوقًا ادخاريًّا جيدًا، صندوق طوارئ، وصندوقًا للسلع الأساسية، وأيضًا لابد أن نخفف من تكاليف الجانب التكاملي، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف باختلاف مصادر الدخل.

وأوضح مكني أن الأصل في الخطط المالية الفشل في أول مرة، وربما ثاني مرة لأن الأمر يرتبط بسلوك يحتاج إلى التعود عليه.

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