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بالعاصمة النيبالية كاتماندو

طعن بلوجر شهير من الخلف حتى الموت في بث مباشر

2022-12-15 الساعة 8:35
طعن بلوجر شهير من الخلف حتى الموت في بث مباشر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام صينية عن تعرض مدون طعام الشارع المعروف باسم  Fatty Goes To Africa ​​للطعن حتى الموت أثناء بثه المباشر من سوق في العاصمة النيبالية كاتماندو.

تفاصيل الوقعة

وتعرض الشاب الصيني البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يدعى غان في وسائل الإعلام المحلية، للهجوم من قبل مدون منافس في المدينة في 4 ديسمبر.

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ووقعت الحادثة، أثناء قيام غان ببث على الهواء مباشرة من سوق الطعام المزدحم عندما كان يتحدث إلى أصدقائه في وضح النهار.

ويعرف المشتبه به Feng Zhengyung وهو صيني يبلغ من العمر 37 عامًا، وأحد مشاهير المعروفين على الإنترنت باسم Ayun ويعيش في نيبال، ويُعتقد أنه يحمل ضغينة ضد مدون الطعام المنافس له.

هجوم من الخلف

ويظهر مقطع فيديو صادم أن غان يتحدث إلى الكاميرا أثناء سيره في الشارع عندما تعرض للهجوم من الخلف.

ويبدو أن غان أسقط هاتفه أثناء الهجوم بينما تحولت الشاشة إلى اللون الأسود، ولكن كان بالإمكان سماع صراخه القوي. استخدم غان منصته للتواصل الاجتماعي لتقديم طعام وثقافة الدول الأجنبية للمتابعين ولديه ما يقرب من خمسة ملايين معجب في الصين.

ولقد جذب غان الكثير من الناس لمشاهدته من خلال مشاركة حياته اليومية في إفريقيا.

ونُقل في وقت لاحق إلى المستشفى لكنه أُعلن عن وفاته. واقتيد المشتبه به إلى السجن، وجاري التحقيق لكشف مزيد من الملابسات.

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