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المهاجم كان يقود حافلة مدنية

طعن عضوين من حزب معارض لأردوغان بالسكين

2022-12-19 الساعة 12:50
طعن عضوين من حزب معارض لأردوغان بالسكين
المواطن - فريق التحرير

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تعرّض اثنان من أعضاء حزب تركي معارض لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، لهجومٍ بسلاحٍ أبيض في مدينة إسطنبول، حيث وقع الهجوم الذي استهدف عضوين من حزب “الديمقراطية والبناء” الذي يتزعّمه الوزير السابق علي باباجان، في منطقة كاغتهانة، وعلى إثرها نُقِل كلاهما إلى مستشفى قريب.

التفاصيل

وفي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر، أدان باباجان الذي أسس حزب “الديمقراطية والبناء” عقب مرور عدة أشهرٍ على استقالته من الحزب الحاكم، استهداف طلحة شهباز وحسن أونفر لهجومٍ بالسكين.

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وأضاف باباجان أن حزبه “لن يفسح المجال” أمام من أطلق عليهم وصف “اللصوص” خشية من تكرار مثل هذا الهجوم الذي استهدف عضوين في حزبه في وقت متأخر من مساء أول أمس السبت.

المهاجم كان يقود حافلة مدنية

وكان المهاجم يقود حافلة مدنية قبل أن يتركها جانبًا ويطعن اثنين من أعضاء الحزب بالسكين، مشددًا على أن الوضع الصحي لكلا العضوين “مستقر” بعد أن تلقيا الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وفقًا للعربية نت.

ووقع الهجوم بعد زيارة وفد من حزب “الديمقراطية والبناء” لمنطقة كاغتهانة التجارية والصناعية في إسطنبول، إذ تعرضا للطعن عند انتهائهما من الزيارة في وقتٍ متأخر من يوم أمس السبت، وقد بدأت الشرطة بالبحث على المهاجم لكنها لم تعثر عليه حتى الآن.

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