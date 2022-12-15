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بدأت كتابته بعمر 9 سنوات

طفلة سعودية تطرح كتابًا حول التعامل مع الغرباء

2022-12-15 الساعة 10:34
طفلة سعودية تطرح كتابًا حول التعامل مع الغرباء
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الطفلة ليندا الشيخي، عن كتابها الأول حيث تقدم من خلاله نصائح للأطفال في التعامل مع الغرباء.

دعم الأسرة

وقالت الشيخي، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الخميس: إنها بدأت تؤلف الكتاب عندما كان عمرها 9 سنوات، مؤكدة أن والدتها كانت تشجعها دائمًا وهي كانت تتحمس بهذا التشجيع.

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نصائح للأطفال

وأوضحت أن فكرة كتابها هي تقديم نصيحة للأطفال، بضرورة الانتباه حين التعامل مع الأشخاص الغرباء.

وتأمل ليندا الشيخي أن يصل كتابها لكل أطفال العالم، مشيرة إلى أنها ستترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ليكون عالميًّا.

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