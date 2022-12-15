طفلة سعودية تطرح كتابًا حول التعامل مع الغرباء

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كشفت الطفلة ليندا الشيخي، عن كتابها الأول حيث تقدم من خلاله نصائح للأطفال في التعامل مع الغرباء.
وقالت الشيخي، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الخميس: إنها بدأت تؤلف الكتاب عندما كان عمرها 9 سنوات، مؤكدة أن والدتها كانت تشجعها دائمًا وهي كانت تتحمس بهذا التشجيع.
وأوضحت أن فكرة كتابها هي تقديم نصيحة للأطفال، بضرورة الانتباه حين التعامل مع الأشخاص الغرباء.
وتأمل ليندا الشيخي أن يصل كتابها لكل أطفال العالم، مشيرة إلى أنها ستترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ليكون عالميًّا.