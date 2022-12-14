Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبدع بدور مصاب بالتوحد

طفل سعودي يلفت الأنظار في أولى تجاربه السينمائية

2022-12-14 الساعة 10:25
طفل سعودي يلفت الأنظار في أولى تجاربه السينمائية
المواطن - فريق التحرير

لفت الطفل حمد فرحان، البالغ من العمر 11 عامًا، الأنظار في أولى تجاربه السينمائية بفيلم “طريق الوادي”، حيث لقي استحسان الجمهور، بعد تمكنه من أداء دور طفل مصاب بالتوحد.

بداية الانطلاقة

وقالت والدة الطفل: إن انطلاقة ابنها بدأت بمشاركته في الإعلانات، ليشارك بعدها في مسرحية خاصة باليوم الوطني، بعدها انطلق إلى تجارب أداء للفيلم، وتمت إتاحة الفرصة له بعمل تجربة لأدائه، بحسب “العربية”.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط

Img

رونالدو: مبابي الأفضل في مونديال 2022

وأضافت أن الأسرة بكاملها عملت على تشجيعه وحثه على متابعة الأفلام، ولفت انتباهه لأهم النقاط في الأداء، إضافة إلى دعم المخرج وفريق العمل، فكان دخوله إلى عالم الفن أشبه بالخيال، فلم تتوقع الأسرة هذا النجاح، ولكن حمد بقوة إرادته وموهبته أبدع في أداء الدور، واستطاع أن يحقق النجاح بتحفيز من الأسرة وصبره على العمل، وأصبح بعد الفيلم أكثر التزامًا بالوقت، فصار لديه أصدقاء ومعارف ومحبون لشخصيته وقدموا له كل الدعم.

أبرز التحديات

وأوضحت والدة حمد أن استمرار التصوير لمدة عام ونصف، والتنقل لأكثر من موقع في جنوب المملكة ووسطها، بالإضافة إلى الطقس البارد، كانت من أبرز التحديات التي واجهت ابنها، لافتة إلى أن تصوير طريق الوادي كان في أكثر من 10 مواقع، من بينها قرية تم بناؤها في تنومة جنوب المملكة، وقصر في النماص كان مغلقًا لأكثر من 8 سنوات.

قصة الفيلم

تدور أحدث الفيلم حول والد الطفل المصاب بالتوحد، والذي يقرر إخضاع ابنه للعلاج تحت إشراف معالج شعبي خارج القرية؛ لتبدأ التحديات والعقبات التي تواجه الأب والابن في رحلتهما، والتي كشفت عن الذكاء الفطري للطفل المريض، من بطولة نايف خلف، والفنانة أسيل عمران من إخراج خالد فهد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...
السعودية اليوم

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...

السعودية اليوم
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...
كأس العالم

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...

كأس العالم
محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...
السعودية اليوم

محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...

السعودية اليوم
صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي
السعودية اليوم

صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...
حصاد اليوم

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...

حصاد اليوم
تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة

السعودية اليوم