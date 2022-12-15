طفل مغربي يبكي بعد خسارة بلاده أمام فرنسا

دخل طفل مغربي في نوبة بكاء، وذلك بعد خسارة منتخب بلاده أمام منتخب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

بكاء وحزن جماهيري

والتقطت عدسات الكاميرا الطفل وهو يبكي خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعد تقدم المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد.

وتقدم المدافع ثيو هيرنانديز بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي مستغلًّا خطأ من الحارس ياسين بونو ودفاع المنتخب المغربي بالدقيقة الخامسة.

فرنسا إلى النهائي

وكشر المنتخب المغربي عن أنيابه الهجومية حيث أهدر عدة فرص عبر حكيم زياش ويوسف النصيري، كما أهدر منتخب المغرب فرصة تسجيل هدف عالمي في الشباك الفرنسية، بعدما أهدر اللاعب جواد ياميق فرصة إحراز هدف من ركلة خلفية مزدوجة بعد ارتطامها بعارضة حارس منتخب فرنسا، هوجو لوريس.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي ضغطه الهجومي عبر هجمات حكيم زياش وعبدالرزاق حمدالله ويوسف النصيري ولكن دون جدوى.

وبعد خطأ في التمركز من اللاعب أشرف حكيمي، راوغ مبابي دفاعات المنتخب المغربي ليسدد الكرة تجاه الحارس ياسين بونو التي ارتدت منه ليسددها مواني محرزًا الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ80.

سيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2022 مساء الأحد المقبل، بينما يلعب المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي في مباراة المركز الثالث يوم السبت المقبل.