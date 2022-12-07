طفل يحاكي إمام الحرم المكي الشيخ ياسر الدوسري ببراعة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالب يبدع في محاكاة إمام الحرم المكي الشيخ ياسر الدوسري، رغم صغر عمره.
جاء ذلك خلال إحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
وبحسب مقطع الفيديو قرأ الطفل من سورة البقرة، الآية 124 إلى الآية 125 من السورة ذاتها.
وياسر الدوسري إمام وخطيب وقارئ قرآن، وأحد أئمة الحرم المكي منذ (12 أكتوبر 2019م – 13 صفر 1441هـ) وكان قبلها إمامًا لصلاة التراويح والتهجّد فقط لمدة خمس سنوات منذ قرار تعيينه في 15 يونيو 2015م – 28 شعبان 1436هـ، وكان سابقًا إمامًا للعديد من الجوامع والمساجد في الرياض.