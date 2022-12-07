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رغم صغر عمره

طفل يحاكي إمام الحرم المكي الشيخ ياسر الدوسري ببراعة

2022-12-07 الساعة 9:50
طفل يحاكي إمام الحرم المكي الشيخ ياسر الدوسري ببراعة
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالب يبدع في محاكاة إمام الحرم المكي الشيخ ياسر الدوسري، رغم صغر عمره.

التفاصيل

جاء ذلك خلال إحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

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وبحسب مقطع الفيديو قرأ الطفل من سورة البقرة، الآية 124 إلى الآية 125 من السورة ذاتها.

وياسر الدوسري إمام وخطيب وقارئ قرآن، وأحد أئمة الحرم المكي منذ (12 أكتوبر 2019م – 13 صفر 1441هـ) وكان قبلها إمامًا لصلاة التراويح والتهجّد فقط لمدة خمس سنوات منذ قرار تعيينه في 15 يونيو 2015م – 28 شعبان 1436هـ، وكان سابقًا إمامًا للعديد من الجوامع والمساجد في الرياض.

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