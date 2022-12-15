طلاء ذهبي يمنع تشكل الضباب على النظارات خلال الشتاء

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طور فريق من الباحثين طلاء يمنع تكثّف البخار الضبابي على زجاج النظارات بشكل مستمر، ويحجب الرؤية خلال فصل الشتاء.
وبحسب الباحثين، فإن هذا الطلاء عبارة عن طبقة شفافة فائقة النحافة مصنوعة من الذهب، وقادرة على تحويل ضوء الشمس إلى حرارة، وتسخين سطح الزجاج بما يصل إلى 8 درجات مئوية (14.4 فهرنهايت) ومنع تكثّف البخار الضبابي.
ويقول الباحثون: إن هذا أفضل من طرق مكافحة الضباب التقليدية، التي تغطي الأسطح بجزيئات تجذب الماء، ما يؤدي إلى انتشار التكثّف على الزجاجات بالتساوي.
وقد أراد الفريق الذي ينتمي إلى المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زوريخ أن يوجد تصميما يوقف التكثّف في المقام الأول- عن طريق تسخين الزجاج بلطف، مثلما يسخَّن الزجاج الخلفي لسيارة.