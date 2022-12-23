طلاب تبوك يستكشفون المركبة الذكية في جناح الداخلية

زار عدد من طلاب وطالبات مدارس تبوك، جناح وزارة الداخلية في فعالية مستقبل السلامة المرورية 2022، وإستراتيجية السلامة المرورية، وذلك في مقر المدينة الجامعية بمدينة تبوك خلال الفترة من 20 حتى 30 ديسمبر 2022م، بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك وشركة نيوم .

محتويات جناح الداخلية

واستمع طلاب وطالبات مدارس تبوك إلى شرح عن أبرز ما تضمنه جناح الداخلية من مبادرات وتجهيزات في مجال الأمن والسلامة، إضافة إلى التعرف على المركبة الذكية.