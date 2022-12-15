طلاق غادة عبدالرازق للمرة الـ 12

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كشفت وسائل إعلام مصرية عن انفصال الفنانة المصرية غادة عبدالرازق عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد عامين من زواجهما دون أن تعلن الفنانة المصرية عن الأسباب التي أدت إلى الانفصال.
وكانت عبدالرازق قد مهدت للأمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حينما حذفت كافة الصور التي تجمعها بزوجها، قبل أن تنشر مجموعة صور كتب عليها أن هناك بداية جديدة.
من المعروف أن مدير التصوير هيثم زنيتا الذي تزوج غادة عبدالرازق في عام 2020، حينما كانا يعملان معًا في مسلسل سلطانة المعز، ألغى متابعتها عبر موقع إنستجرام، فيما ظل محتفظًا بمتابعة ابنتها روتانا، وهو الأمر الذي حدث سريعًا بعد الإعلان عن الانفصال.