طلبت 6 دولارات لإطعام أبنائها فتلقت الآلاف

نجحت وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم الدعم لامرأة هندية طلبت المساعدة بملايين الروبيات.

تعرضت سوبهدرا، البالغة من العمر 46 عامًا وتعيش في ولاية كيرالا الجنوبية، لمحنة بعد وفاة زوجها، حيث طلبت من معلمة ابنها دفع 500 روبية (ما يعادل 6 دولارات أو 5 جنيهات إسترلينية) لإطعام أطفالها، وفقًا لقناة بي بي سي.

تأثرت المعلمة بمحنة السيدة الهندية، فأطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات لها.

ومع حلول يوم الأحد، تلقت الأسرة تبرعات بقيمة 5.5 مليون روبية.

قصة كفاح

كانت سوبهدرا، تنافح من أجل تغطية نفقات عائلتها منذ وفاة زوجها في أغسطس الماضي.

ولم تستطع الأرملة البحث عن وظيفة؛ لأن أصغر أبنائها الثلاثة مصاب بالشلل الدماغي ويتطلب رعاية مستمرة، إلا أنها تواصلت مع معلمة طفلها الأوسط في المدرسة المحلية غيريجا هاريكومار، للمساعدة لأن أطفالها ليس لديهم ما يأكلونه.

من جانبها، قالت هاريكومار، مدرسة اللغة الهندية: إنها طلبت من التلميذة “أبهيشيك” أن تخبرها ما إذا كانت عائلتها تواجه مشاكل بعد وفاة والدها. كانت هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الطفلة أو والدتها المساعدة.

وتابعت: اعتقدت أنه لا جدوى من إعطاء سوبهدرا مبالغ صغيرة من المال بين الحين والآخر، لأنه لن يكون مناسبًا تمامًا للعائلة.

حملة تبرعات

وفي مساء يوم الجمعة، كتبت هاريكومار منشورًا على موقع فيسبوك حول محنة الأسرة، وطلبت من الناس المساعدة بإرسال أي أموال يمكنهم تحملها. كما شاركت تفاصيل الحساب المصرفي للسيدة سوبهدرا في المنشور، بحيث يمكن تحويل الأموال إليها مباشرة.

وتداول هذا المنشور على نطاق واسع وبحلول يوم الاثنين، تلقت سوبهدرا 5.5 مليون روبية من غرباء طيبين.

وأشارت الأسرة إلى أن هذه الأموال سيتم استخدامها لإتمام المنزل، بينما سيتم إيداع الباقي في البنك لتمويل نفقاتهم المعيشية.