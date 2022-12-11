طيران ناس ضمن أفضل بيئات العمل في السعودية لعام 2022

حصل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، على المرتبة الرابعة ضمن أفضل 15 بيئة عمل في المملكة لعام 2022.

أفضل الأماكن للعمل

وذلك وفقًا للمسح السنوي الذي أجراه برنامج “أفضل الأماكن للعمل” العالمي، وأكد فيه أن طيران ناس أظهر ثقافة عمل مميزة وتطورًا مهنيًا قويًا مع التزام بتقدير الموظفين ومنجزاتهم، ما جعلها بين أفضل بيئات العمل لعام 2022.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في طيران ناس الأستاذ بندر المهنا: نؤمن بأن الموظفين هم الأصول الأعلى قيمة في طيران ناس وأن الاستثمار في بناء قدراتهم ومعارفهم وخبراتهم مشروع استراتيجي لتحقيق النمو المستدام للشركة. لذا وبالتوازي مع توسع عملياتنا، طورنا أنظمة الموارد البشرية لتحفيز واستقطاب المواهب ومواكبة الثورة الرقمية وأحدث مدارس الإدارة.

أفضل الأماكن للعمل

يعد بيست بليس تو وورك أو (أفضل الأماكن للعمل) هو برنامج معترف به دولياً كمعيار تميز لتحديد أماكن العمل الأفضل في جميع أنحاء العالم، كما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد عن مشاركة موظفيهم ورضاهم وتكريم أولئك الذين يقدمون أداءً متميزًا خبرة عمل بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

أكثر من 100 مؤسسة

يتعاون البرنامج في كل عام في المملكة مع أكثر من 100 مؤسسة في مختلف الصناعات لمساعدتهم على قياس ممارسات الموارد البشرية الخاصة بهم وتحديد معاييرها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي يحتاجون إليها لتحقيق تغيير فعال ومستدام في مؤسساتهم.