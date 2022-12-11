Icon

السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات  Icon تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في المرتبة الرابعة

طيران ناس ضمن أفضل بيئات العمل في السعودية لعام 2022

2022-12-11 الساعة 2:57
طيران ناس ضمن أفضل بيئات العمل في السعودية لعام 2022
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

حصل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، على المرتبة الرابعة ضمن أفضل 15 بيئة عمل في المملكة  لعام 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

فوائد عديدة للموز بالنسبة لصحة الإنسان

Img

ألمانيا ساعدت روسيا سرًا في استكمال نورد ستريم 2

أفضل الأماكن للعمل

وذلك وفقًا للمسح السنوي الذي أجراه برنامج “أفضل الأماكن للعمل” العالمي، وأكد فيه أن طيران ناس أظهر ثقافة عمل مميزة وتطورًا مهنيًا قويًا مع التزام بتقدير الموظفين ومنجزاتهم، ما جعلها بين أفضل بيئات العمل لعام 2022.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في طيران ناس الأستاذ بندر المهنا: نؤمن بأن الموظفين هم الأصول الأعلى قيمة في طيران ناس وأن الاستثمار في بناء قدراتهم ومعارفهم وخبراتهم مشروع استراتيجي لتحقيق النمو المستدام للشركة. لذا وبالتوازي مع توسع عملياتنا، طورنا أنظمة الموارد البشرية لتحفيز واستقطاب المواهب ومواكبة الثورة الرقمية وأحدث مدارس الإدارة.

أفضل الأماكن للعمل

يعد بيست بليس تو وورك أو (أفضل الأماكن للعمل) هو برنامج معترف به دولياً كمعيار تميز لتحديد أماكن العمل الأفضل في جميع أنحاء العالم، كما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد عن مشاركة موظفيهم ورضاهم وتكريم أولئك الذين يقدمون أداءً متميزًا خبرة عمل بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

أكثر من 100 مؤسسة

يتعاون البرنامج في كل عام في المملكة مع أكثر من 100 مؤسسة في مختلف الصناعات لمساعدتهم على قياس ممارسات الموارد البشرية الخاصة بهم وتحديد معاييرها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي يحتاجون إليها لتحقيق تغيير فعال ومستدام في مؤسساتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...
حصاد اليوم

خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...

حصاد اليوم
بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية
العالم

بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

العالم
عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...
غرائب

عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...

غرائب
6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن
أخبار أمنية

6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

أخبار أمنية
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...
حصاد اليوم

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...

حصاد اليوم
5 متسولين بقبضة الأمن في عسير
حصاد اليوم

5 متسولين بقبضة الأمن في عسير

حصاد اليوم
مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
السعودية اليوم

مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

السعودية اليوم