ظاهرة فلكية نادرة تشهدها المملكة الليلة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد حدث نادر جدًا مرئي اليوم الاثنين، في أجزاء واسعة من الوطن العربي، حيث سيتحرك القمر أمام كوكب أورانوس الكوكب السابع العملاق الجليدي في ظاهرة تسمى “الاحتجاب”. أماكن الرصد وقالت جمعية جدة في بيان إن هذه الظاهرة سترصد في كل من شمال غرب المملكة ومصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين ولبيبا وتونس والجزائر. تفاصيل الظاهرة

وأوضحت أن الاحتجاب يحدث عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي آخر يمر بينه وبين الراصد، لافتة إلى أنه عادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج. وتابعت أنه “لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقع الراصد على الأرض فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين أو أربعة أضعاف قطر البدر، وهذا يعني أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبي الأرض فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيرصد القمر يمر بالقرب من كوكب أورانوس فقط”. طريقة الرصد