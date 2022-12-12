ظهور ياسر الشهراني يُطمئن الجماهير

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ظهر النجم ياسر الشهراني في نادي الهلال للمرة الأولى منذ الإصابة القوية التي تعرض لها مع المنتخب السعودي، الأمر الذي طمأن الجماهير على حالته.
وزار ياسر الشهراني نادي الهلال بالأمس، في أول ظهور له بعد إصابته، وبدا في حالة صحية جيدة، إلا أنه لم يتحدد موعد عودته للمشاركة في التدريبات حتى الآن.
وكان الشهراني قد تعرض لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة السعودية ضد الأرجنتين، وغادر إلى الرياض بطائرة إخلاء طبي؛ وخضع لعمليتين جراحيتين في البنكرياس والوجه.
وأعربت الجماهير عن سعادتها بظهور نجم الهلال في حالة صحية جيدة، وتمنت عودته سريعًا إلى الملاعب، ليصبح اسم ياسر الشهراني ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين.
وعلق الشهراني على إصابته، قائلًا: “كنت أتابع الكرة، ولم أشعر لحظة اصطدامي بشيء.. لا أتذكر شيئاً من تفاصيل الإصابة، شاهدت تلك الهجمة بعد فترة عبر الجوال”.
وطمأن الشهراني، الجماهير الهلالية والسعودية، حيث أكد على تحسن حالته الصحية، مشددًا على أنه انتهى من المرحلة الأولى التي بدأت بإجراء العمليات، وبدأ حاليًا المشي، ويسير على خطة علاجية بمتابعة الأطباء.