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بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين

ظهور ياسر الشهراني يُطمئن الجماهير

2022-12-12 الساعة 1:11
ظهور ياسر الشهراني يُطمئن الجماهير
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم ياسر الشهراني في نادي الهلال للمرة الأولى منذ الإصابة القوية التي تعرض لها مع المنتخب السعودي، الأمر الذي طمأن الجماهير على حالته.

ياسر الشهراني في الهلال

وزار ياسر الشهراني نادي الهلال بالأمس، في أول ظهور له بعد إصابته، وبدا في حالة صحية جيدة، إلا أنه لم يتحدد موعد عودته للمشاركة في التدريبات حتى الآن.

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وكان الشهراني قد تعرض لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة السعودية ضد الأرجنتين، وغادر إلى الرياض بطائرة إخلاء طبي؛ وخضع لعمليتين جراحيتين في البنكرياس والوجه.

ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @Alhilal_FC

تفاعل جماهيري

وأعربت الجماهير عن سعادتها بظهور نجم الهلال في حالة صحية جيدة، وتمنت عودته سريعًا إلى الملاعب، ليصبح اسم ياسر الشهراني ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين.

ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @Alhilal_FC

تطورات الحالة الصحية

وعلق الشهراني على إصابته، قائلًا: “كنت أتابع الكرة، ولم أشعر لحظة اصطدامي بشيء.. لا أتذكر شيئاً من تفاصيل الإصابة، شاهدت تلك الهجمة بعد فترة عبر الجوال”.

وطمأن الشهراني، الجماهير الهلالية والسعودية، حيث أكد على تحسن حالته الصحية، مشددًا على أنه انتهى من المرحلة الأولى التي بدأت بإجراء العمليات، وبدأ حاليًا المشي، ويسير على خطة علاجية بمتابعة الأطباء.

ياسر الشهراني مع لاعبي الهلال
الشهراني – المصدر @Alhilal_FC

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