عاصفة ثلجية تصيب أوروبا وروسيا بالشلل

تسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج يومي السبت والأحد في إلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو وأصابت أوروبا بالشلل أيضاً.

إلغاء الرحلات

وشهدت المطارات الروسية، اليوم الأحد، تأجيل 5 رحلات جوية وإلغاء 4 رحلات أخرى في مطار فنوكوفو، وفي مطار دوموديدوفو تأخرت 35 رحلة جوية، وفي مطار شيريميتيفو، تأخرت 11 رحلة، وألغيت اثنتان.

وتغير توقيت الرحلات في مطارات موسكو بسبب استمرار تساقط كميات كبيرة من الثلوج منذ مساء أمس السبت، وما زالت مستمرة اليوم الأحد. وشهدت مناطق وسط روسيا عاصفة ثلجية قوية ما أدى إلى تراكم الثلوج وتشكل طبقات جليدية سميكة.

إعلان الطوارئ

وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرًا طارئًا بشأن الطقس، وسط توقعات بأن يتم تسجيل تساقط كميات قياسية من الثلوج قد تتجاوز الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله سنة 1960

واضطرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى إلغاء اجتماعها مع نظيرها البريطاني، بعد تراكم الثلوج على طائرتها. وكان مطار دبلن قد أعلن على حسابه في تويتر، أن الجليد الكثيف المتراكم على الطائرات تسبب في تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.

تحت الصفر

وأعربت بيربوك عن حزنها البالغ لعدم قدرتها على لقاء وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، وفقًا لموقع دويتشه فيله الألماني.

وتواجه بريطانيا أسبوعين من فوضى الثلوج والجليد في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، لأنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 12ْ تحت الصفر، ويمكن أن تستمر موجة البرد لمدة 30 يومًا – بعد فترة الأعياد، وفقًا لديلي ميل.