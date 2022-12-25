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عدد الوفيات مرشح للزيادة

عاصفة ثلجية مميتة تحاصر بوفالو الأمريكية وتقتل العشرات

2022-12-25 الساعة 10:32
عاصفة ثلجية مميتة تحاصر بوفالو الأمريكية وتقتل العشرات
المواطن - فريق التحرير

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حاصرت عاصفة ثلجية مميتة مدينة بوفالو، بولاية نيويورك، الناس في سياراتهم، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي ورفع عدد القتلى من نظام العاصفة الشتوية القاسية التي اجتاحت الولايات المتحدة.

إحصاءات

ووفقًا لإحصاء NBC News  وشبكة سي إن إن، توفي 26 شخصًا، كما توفي 28 شخصًا حتى الآن في حوادث متعلقة بالطقس في جميع أنحاء البلاد.

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وأضاف مارك بولونكارز، المدير التنفيذي لمقاطعة إيري، أن عدد القتلى جراء العاصفة ارتفع من ثلاثة إلى سبعة خلال الليل في منطقة بوفالو في أقصى غرب نيويورك ، حيث أدى تساقط الثلوج يوم الأحد إلى ارتفاع إجمالي التراكم إلى ما يقرب من أربعة أقدام (1.2 متر).

وأردف بولونكارز أنه تم العثور على بعض القتلى الأربعة صباح الأحد في سيارات وبعضهم في بنوك ثلجية، مضيفًا أن عدد الوفيات قد يستمر في الارتفاع.

تعازي

وقال بولونكارز على تويتر يوم الأحد: هذا ليس عيد الميلاد الذي يأمله أي منا ولا يتوقعه لكن حاول أن يكون عيد ميلاد سعيد بقدر الإمكان اليوم.’ ‘تعازي الحارة للأسر التي فقدت أحباءها.

وأفادت حاكمة نيويورك كاثي هوشول للصحفيين إنها كانت على اتصال بالبيت الأبيض وأن إدارة بايدن ستدعم طلب الولاية لإعلان كارثة فيدرالي.

وأردف هوشول، قائلًا: سيُسجل هذا في التاريخ باعتباره العاصفة الأكثر تدميرا في بافالو. هذه العاصفة على مر العصور وما زلنا في منتصفها.

وتحركت عاصفة شتوية قوية تسببت في درجات حرارة شديدة البرودة من السهول الشمالية الكبرى إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ، شرقًا يوم الأحد ، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في أواخر الأسبوع الماضي وتسبب في إلغاء الرحلات الجوية خلال فترة السفر المزدحمة.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل وشركة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة ، في تكساس وولاية واشنطن يوم الأحد ، في انخفاض حاد عن 1.8 مليون كان لا حول لهم ولا قوة حتى صباح السبت ، وفقًا لـ PowerOutage.us. وقال مسؤولون إن 16٪ من السكان في بوفالو لا كهرباء يوم الأحد.

تم إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية في الولايات المتحدة اعتبارًا من منتصف نهار الأحد ، وفقًا لتتبع الرحلات FlightAware ، حيث تسبب الطقس في تعقيد السفر أثناء العطلات.

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