عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي

أمضى سكان عدد من مناطق الولايات المتحدة، أمس السبت، في أجواء من البرد الشديد بسبب عاصفة شتوية أودت بحياة 17 شخصًا وأدت إلى اضطراب حركة النقل وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

استمرار العاصفة

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

كان حوالي 530 ألف منزل بدون كهرباء مقابل 1.5 مليون في الوقت نفسه من الجمعة الماضية، خصوصًا في ولايتي كارولاينا الشمالية حيث تدنت درجات الحرارة إلى دون الصفر.

48 درجة تحت الصفر

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من خطر الموت بسبب البرد ودعت سكان المناطق المتضررة إلى البقاء في منازلهم. وقال المصدر نفسه إن درجة الحرارة انخفضت إلى 48 درجة مئوية دون الصفر.

من جهة أخرى، أكدت السلطات أن 17 شخصًا على الأقل في ثماني ولايات لقوا مصرعهم بسبب الأحوال الجوية.

الأسوأ منذ عقود

وتضرب عاصفة تعد الأعنف منذ عقود، البلاد، منذ مساء الأربعاء الماضي. وقد رافقتها رياح قطبية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة لا سيما في منطقة البحيرات العظمى.

وألغيت أكثر من 3300 رحلة وأرجئت أكثر من 7500 أخرى، أمس السبت. وفي اليوم السابق ألغيت نحو ستة آلاف رحلة، حسب الموقع الإلكتروني لمراقبة حركة الطيران “فلايت-أوير.كوم”.

بارقة أمل

وقال وزير النقل الأمريكي، بيت بوتجيج: إن الحد الأقصى من الاضطراب أصبح وراءنا وشركات الطيران والمطارات تستأنف عملياتها تدريجيًا، مما بعث الأمل لدى المسافرين العالقين في مطارات مثل أتلانتا وشيكاغو ودنفر وديترويت ونيويورك.

وفي عدد كبير من المدن الأمريكية مثل دنفر أو شيكاغو، فُتحت ملاجئ لاستقبال الأشخاص المحتاجين للحصول على تدفئة وحمايتهم من خطر انخفاض حرارة الجسم. وبسبب تدني درجات الحرارة، أصبح الضغط على شبكة الطاقة كبيرًا جدًا.