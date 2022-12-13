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أُغلقت الطرق وأُلغيت الرحلات الجوية

عاصفة عاتية تجتاح أمريكا وتضع الملايين بمأزق 

2022-12-13 الساعة 6:35
عاصفة عاتية تجتاح أمريكا وتضع الملايين بمأزق 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اجتاحت عاصفة شتوية عاتية مدن غرب ووسط أمريكا، ومن المتوقع أن تشتد في طريقها إلى مناطق الشمال الشرقي، وقد تم توجيه تحذيرات للملايين من تداعيات سوء الأحوال الجوية والطقس الشتوي.

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15 مليون شخص في مأزق

ومع تعرض المناطق الغربية والوسطى والسهول الشمالية للعاصفة، وجد 15 مليون شخص أنفسهم في مأزق، حيث تسببت العاصفة في إغلاق الطرق بسبب الثلوج الكثيفة في سييرا نيفادا وقد رافق العاصفة هطول أمطار غزيرة في جنوب كاليفورنيا، أمريكا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة

ووصلت العاصفة إلى السهول الجنوبية والوسطى حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وأحوال جوية قاسية أخرى بسبب الأمطار الغزيرة، وهو ما قد يؤثر على المنطقة لعدة أيام.

وبحسب المختصين، فعند انتقال العاصفة بعيدًا عن الساحل الشرقي في نهاية هذا الأسبوع، سيرافقها هطول كثيف للثلوج قد يصل ارتفاعها إلى قدم أو أكثر عبر ست ولايات على الأقل.

ومن المتوقع حدوث أعاصير في جنوب أمريكا مع انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال ما بقي من شهر ديسمبر.

عاصفة عاتية تجتاح أمريكا وتضع الملايين بمأزق

إلغاء عشرات الرحلات الجوية

وبسبب أوضاع الطقس، فقد تمّ إلغاء العشرات من الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ الاثنين الماضي، حيث سقط ما يصل إلى 15 سنتيمترًا من الثلوج في هارتفورد، كونيتيكت، سكرانتون وبنسلفانيا، وشهد شمال نيويورك وغرب ماساتشوستس سقوط ما يصل إلى 22 سنتيمترًا من الثلوج.

وأعلى ارتفاع للثلوج حاليًا يقع في غرب داكوتا الجنوبية وشمال غرب نبراسكا حيث يتراوح بين 40 و60 سنتيمترًا.

ومن المقرر أن تجتاح الظروف المناخية الأكثر برودة من المتوسط مناطق الساحل في وقت لاحق من هذا الشهر وقد تستمر حتى 25 ديسمبر.

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