عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن آلاف السكان بكاليفورنيا

قطعت عاصفة قوية بالمحيط الهادئ، التيار الكهربائي عن الآلاف من السكان عبر مناطق ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي تهدد كذلك بسقوط كثيف للثلوج والأمطار الغزيرة بالقرب من الساحل قبل أن تتحرك شرقًا.

توقعات

ويمكن للعاصفة القوية أن تؤدي إلى هبوب أعاصير في جنوب الولايات المتحدة وإلى تساقط الثلوج في شرق البلاد خلال الساعات المقبلة، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، أمس الأحد.

وتراكمت في ولايات واشنطن وأوريجون وكاليفورنيا، السبت، ويمكن أن تسقط كميات إضافية من الثلوج تقدر بقدمين (60 سم) في أعلى قمم جبال سييرا نيفادا حتى اليوم الاثنين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن الأمطار يمكن أن تغرق جنوبي كاليفورنيا، الأحد، مع هطول ما يصل معدله إلى 2 بوصة من الأمطار الغزيرة على طول الساحل والوديان وست بوصات في سفوح التلال.

وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن 49411 من عملاء مرفق الكهرباء في ساعة مبكرة من صباح الأحد.