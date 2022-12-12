عاطفة الأم كلمة السر في تأهل المغرب

خطف لاعبو منتخب المغرب قلوب العالم باصطحاب أمهاتهم إلى ملاعب الدوحة للاحتفال معهن في كل مباراة بكأس العالم 2022، ولعل عاطفة الأمهات هو الشاهد الأبرز وسر تأهل أسود الأطلسي للمربع الذهبي في مونديال قطر ليحقق إنجازًا غير مسبوق إفريقياً أو عربياً.

لقطة المباراة

اهتمت الصحف العالمية بصورة احتفال اللاعب المغربي سفيان بوفال مع والدته، بعد الفوز على البرتغال (1-0) في ربع نهائي المونديال، ووصفتها الكثير من الصحف بالرائعة.

واحتفل أسود الأطلس بفوزهم التاريخي كأول فريق إفريقي يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم، واشتعلت أرضية الملعب باحتفالات اللاعبين المغاربة مع أمهاتهم في لقطة أبرزتها الصحافة العالمية لتسليط الضوء على القيم الإيجابية للاعبين.

دور مهم للأمهات

وخطفت أمهات لاعبي المغرب الأضواء في مدرجات المونديال، بعدما كشفت انتصارات أسود الأطلس عن وجود عدد من أمهات اللاعبين في المدرجات لمؤازرة منتخب بلادهم وأولادهم في البطولة.

وحرص وليد الركراكى، المدير الفني لمنتخب المغرب، على الاستعانة بوالدته وتحفيز عدد من اللاعبين على إحضار أمهاتهم في خطوة إيجابية لحث اللاعبين على القتال داخل الملعب للإسهام في النتائج التاريخية لأسود الأطلس وتحفيز اللاعبين وتخفيف الضغوط عنهم.

قُبلة حكيمي

وبصفة دائمة، يتجه أشرف حكيمي إلى المدرجات عقب كل انتصار ويقوم بتقبيل رأس أمه، وهو ما فعله زميله في المنتخب عبدالحميد صابيري حيث تجمع اللاعبان مع والدتهما في مشهد رائع يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه الأم في مسيرة النجوم وتكشف خفايا لحياة اللاعبين مع أمهاتهم.

وقالت صحيفة “لا ليبر” البلجيكية، إن سفيان بوفال دعا، والدته للانضمام إليه على أرض الملعب للاحتفال بالفوز المغربي، وأضافت: هذه الصورة المؤثرة التي تشهد على لحظة جميلة تشاركت فيها الأم مع ابنها لحظة فوزه، ومن ثم انتشر الفيديو بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال اللاعب بوفال: إنها لحظة جنونية، نحن نعيش حلمًا ولا نريد أن نستيقظ منه. وأضاف: لم أعد أمتلك الكلمات بعد الآن، إنه أمر لا يصدق.

انتصار الأمة

ووصفت مجلة L’Observateur الفرنسية احتفالات اللاعبين المغاربة بـ”انتصار الأمة”، في إشارة إلى القيم العائلية والعادات الحميدة التي عبر عنها اللاعبون المغاربة في مونديال قطر2022.

وأفادت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، بأن الانتصار التاريخي لأسود الأطلس بعد التأهل التاريخي للمغرب، وحد شعوب إفريقيا وأسعدهم، بعد صعودهم كأول منتخب إفريقي يصل إلى دور الأربعة في كأس العالم.

قيم إيجابية

وتحت عنوان “تأثير عاطفة الأم”، قالت صحيفة ديلي ستار، إن عاطفة الأم وتأثيرها القوي على أولادها كان له دور في مشهد فوز المنتخب المغربي وتحقيق النصر التاريخي، وهو ما ظهر في مشاهد احتفالات اللاعبين مع أمهاتهم على أرض المعلب.

ورسخ لاعبو المنتخب المغربي عادة إيجابية لجميع لاعبي كرة القدم في مختلف الأعمار والتي تستحقها كل أم على وجه الأرض، ففي لحظة انطلاق صافرة نهاية أي مباراة يشاهد الجميع انطلاق أفراح لاعبي المغرب بمشاركة بعض أمهاتهم.