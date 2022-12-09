عامل نظافة أمين يعيد 30 ألف دولار ويُكرم بـ 10 دنانير!

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أثارت واقعة تكريم عامل نظافة أردني بمبلغ زهيد، جدلًا واسعًا، بعد عثوره على مبلغ قدره 20 ألف دينار بين 9 أطنان من القمامة وإعادتها لمالكها وهو صاحب مول تجاري بالعاصمة عمان.
وحسب ما نقلته قناة “العربية”، قال رئيس شعبة النظافة في مديرية القويسمة التابعة لأمانة عمان الكبرى إبراهيم الساخن إن اتصالًا هاتفيًا ورده يستنجد صاحبه وهو رئيس قسم المحاسبة في أحد المولات بالعاصمة الأردنية عمان يفيد فيه بأن عاملة النظافة وضعت عن طريق الخطأ كيسًا أسود يحتوي على مبلغ 20 ألف دينار أردني (30 ألف دولار أمريكي) في حاوية النفايات، ظنًا منها أنه كيس مهملات.
وأضاف أنه “اتصل بسائق الطاحنة التي نقلت النفايات من المول، كي لا تصل إلى المكب وتصبح عندها”، لافتًا إلى أن عملية العثور على المبلغ صعبة بل شبه مستحيلة.
وتابع أنه جرى تفريغ حمولة الطاحنة بالكامل والتي تتراوح من (8 – 9) أطنان نفايات، في حي النهارية بالقويسمة، وجرى التفريغ على ثلاث مراحل، تمثل كامل الطاقة الاستيعابية للطاحنة.
وبدأت عملية البحث من قبل 3 عمال، وبحضور صاحب المول وموظفيه، وقوة أمنية، ليعثر عليه عامل النظافة خليل توفيق بعد نحو 20 دقيقة من العمل.
واستلم صاحب المول المبلغ، لكنه كافأ العامل الذي عثر على المبلغ بإعطائه مبلغ 10 دنانير.
وعبر عامل النظافة خليل توفيق عن صدمته من المبلغ الذي كرم به، مشيرًا إلى أنه عمل برفقة زملائه بعد انتهاء دوامهم الرسمي للبحث عن المبلغ المالي.
وأكد أن هذا العتاب ليس لأجل المال بل لأجل المبدأ وحجم المبلغ الذي فقد، موجهًا رسالة بأن “الأمانة أمانة” ويجب إعادتها لأصحابها.
كما أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المكافأة قليلة مقارنة مع المبلغ المفقود والذي تم العثور عليه بعد جهود كبيرة.
من جانبه، كرم عمدة عمان يوسف الشواربة، 3 من عمال النظافة تقديرًا لأمانتهم، وذلك بعد عثورهم على المبلغ المالي وإعادته أثناء أدائهم عملهم.